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Giriş Tarihi: 6.10.2026 22:49

Karşıyaka'da Xavier Munford şoku!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Xavier Munford'un sakatlığında durum belli oldu.

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AA
Karşıyaka’da Xavier Munford şoku!
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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nda, Galatasaray MCT Technic maçında sakatlanan Xavier Munford, başlayan tedavi süreci nedeniyle sahalardan 6 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liği'nin 2. haftasında oynadığımız Galatasaray MCT Technic karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışarak sol omuz travması geçiren oyuncumuz Munford'un yapılan tetkiklerinde omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmış olup, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #KARŞIYAKA
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Karşıyaka'da Xavier Munford şoku!
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