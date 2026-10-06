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Giriş Tarihi: 6.10.2026 23:46

Tofaş, JL Bourg deplasmanında kazandı!

BKT EuroCup C Grubu'nun 2. haftasında Tofaş, JL Bourg deplasmanından 89-82 galip ayrıldı.

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Tofaş, JL Bourg deplasmanında kazandı!
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Tofaş Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini 89-82 yendi.

Ekinox Salonu'nda oynanan maçta Tofaş, son şampiyon JL Bourg'a karşı ilk periyodu 21-18 geride tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan Tofaş, skoru tersine çevirerek soyunma odasına 49-40 önde gitti.

Son çeyreğe 67-64'lük skor avantajıyla giren Tofaş, parkeden 89-82 galip ayrıldı.

Tofaş'ta Bryce Jones 18, Zach Nutall 17 sayı kaydetti.

Kupada 2'de 2 yapan Bursa temsilcisi, 3. hafta mücadelesinde 14 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımını konuk edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TOFAŞ #EUROCUP
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Tofaş, JL Bourg deplasmanında kazandı!
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