Bakan Bak, şampiyon Fenerbahçe’yi tebrik etti!

Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın ardından sarı-lacivertlileri tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin'de oynanan 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda iki Türk ekibinin mücadelesini gururla izledik. Basketbolda son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin arasında oynanan maçı kazanarak 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin'i tebrik ediyorum.

ÇİMSA ÇBK Mersin'i de mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör