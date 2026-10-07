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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:20 Son Güncelleme: 7.10.2026 10:21

EuroLeague'de 4. hafta maçları başlıyor!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 4. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla start verecek.

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AA
EuroLeague’de 4. hafta maçları başlıyor!
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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları, bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, yarın deplasmanda TSİ 21.15'te Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalardaki 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Anadolu Efes, 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Son olarak deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 77-72 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da İspanya ekibi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Son olarak sahasında İspanya'nın Barcelona takımına 95-82 yenilen siyah-beyazlıların ligde 1 galibiyeti bulunuyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

21.00 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Bologna (İtalya)

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Tarfin

21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

9 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

21.30 Baskonia (İspanya)-Beşiktaş

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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EuroLeague'de 4. hafta maçları başlıyor!
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