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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:19

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Panathinaikos!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında yarın (8 Ekim perşembe günü) Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak.

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AA
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın rakibi Panathinaikos!
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Telekom Center'da oynanacak mücadele, saat 21.15'te başlayacak.

Ligde son olarak konuk ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup eden sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 3 galibiyetle ligde yoluna namağlup devam ediyor.

Son maçında ağırladığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenen Yunanistan temsilcisi ise ligde oynadığı 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#PANATHİNAİKOS #EUROLEAGUE #FENERBAHÇE
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Panathinaikos!
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