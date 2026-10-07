Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Ahmet Çakı: "Kupayla başlamak moral verecek"

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Ahmet Çakı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çakı, takım halinde verdikleri reaksiyonun önemli olduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını belirten Çakı, karşılaşmanın son 5 dakikasında rehavete kapıldıklarını ifade etti.

"EN İYİ MARKALARDAN BİRİSİ"

Ahmet Çakı, Fenerbahçe'nin çok büyük isim ve marka olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Sezona hem hak ederek hem de güzel reaksiyon vererek bize moral verecek kupayla başladık. Fenerbahçe, kadın basketbolunda da zaten en iyi markalardan birisi. Açıkçası ben bu teklifi aldığımda zaten kadın basketbol olarak değil de böyle bir kulübün önemli bir branşını yönetiyor olacağımı düşünerek böyle bir hamle yaptım. Memnunum, hem oyuncularım hem yöneticilerimiz hepsi bize destek veriyor."

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Bu yıl kadrolarının biraz değiştiğini dile getiren Çakı, "Çok fazla genç ve yabancı oyuncumuz var. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Kupayı aldığımız için, bu morali, enerjiyi alıp takım halinde, güvenle daha çok çalışma şansını yakalamamız için sevindim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakı, Mersin'de kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör