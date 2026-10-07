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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:46

Karşıyaka'ya potada Munford şoku

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta Galatasaray'ı uzatmada yenerek alan Karşıyaka'da bu maçta sakatlanan guard Xavier Munford'un 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

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DHA
Karşıyaka’ya potada Munford şoku
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Yeşil-kırmızılı kulübün sağlık kurulu, 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun durumuyla ilgili, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynadığımız Galatasaray MCT Technic karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışarak sol omuz travması geçiren oyuncumuz Xavier Munford'un yapılan tetkiklerinde, omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmış olup, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" açıklamasını yayınladı. Karşıyaka ligde bu hafta cumartesi günü 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Karşıyaka'ya potada Munford şoku
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