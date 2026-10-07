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Giriş Tarihi: 7.10.2026 23:38

Trabzonspor, Nanterre 92'yi mağlup etti!

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Nanterre 92'yi uzatmaya giden karşılaşmada 93-83'lük skorla yendi.

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DHA
Trabzonspor, Nanterre 92’yi mağlup etti!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi uzatmaya giden karşılaşmada 93-83 mağlup etti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, Nanterre 92 ilk periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki etkinliğini artıran Trabzonspor, üstünlüğü ele geçirerek soyunma odasına 45-41 önde girdi.

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan bordo mavililer, rakibi karşısında farkı çift hanelere çıkardı ve final periyoduna 64-54 üstün girdi. Son periyotta Nanterre 92'nin farkı kapatmasıyla karşılaşmanın normal süresi 76-76 eşitlikle tamamlandı ve mücadele uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Trabzonspor, parkeden 93-83 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR: Caupain Jr. 2, Yeboah 7, Canaan 10, Tillman 11, Manek 12, Rıdvan Öncel, Keene 24, Yiğit Arslan 15, Yiğit Mestoğlu, Terry 12

NANTERRE 92: Schoormann 10, Hugo Yimga-Moukouri 6, Mitchell Saxen 7, Xavier Castaneda 10, Len Donta Scott 15, J'wan Roberts 4, Paul Lacombe 4, Benjamin Sene 13, Lucas Dussoulier 5, Devin McGlockton 9

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#YİĞİT ARSLAN #TRABZONSPOR
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Trabzonspor, Nanterre 92'yi mağlup etti!
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