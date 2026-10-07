Trabzonspor, Nanterre 92’yi mağlup etti!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi uzatmaya giden karşılaşmada 93-83 mağlup etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, Nanterre 92 ilk periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki etkinliğini artıran Trabzonspor, üstünlüğü ele geçirerek soyunma odasına 45-41 önde girdi.
Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan bordo mavililer, rakibi karşısında farkı çift hanelere çıkardı ve final periyoduna 64-54 üstün girdi. Son periyotta Nanterre 92'nin farkı kapatmasıyla karşılaşmanın normal süresi 76-76 eşitlikle tamamlandı ve mücadele uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Trabzonspor, parkeden 93-83 galip ayrıldı.
TRABZONSPOR: Caupain Jr. 2, Yeboah 7, Canaan 10, Tillman 11, Manek 12, Rıdvan Öncel, Keene 24, Yiğit Arslan 15, Yiğit Mestoğlu, Terry 12
NANTERRE 92: Schoormann 10, Hugo Yimga-Moukouri 6, Mitchell Saxen 7, Xavier Castaneda 10, Len Donta Scott 15, J'wan Roberts 4, Paul Lacombe 4, Benjamin Sene 13, Lucas Dussoulier 5, Devin McGlockton 9