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Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:22

NBA ve FIBA'dan ortak açıklama

Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerine dair ortak bir açıklama yayımladı.

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NBA ve FIBA’dan ortak açıklama
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NBA ve FIFA tarafından yapılan ortak açıklamada, "Avrupa Ligi (EuroLeague), FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak ve başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır.

NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürmektedir. Her iki kuruluş, büyüme, fırsatlar ve Avrupa spor modelinin temel ilkelerine ilişkin vizyonlarını paylaşan ortaklarla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da korumaktadır" denildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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NBA ve FIBA'dan ortak açıklama
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