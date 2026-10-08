Potada fırtına koptu

Trabzonspor
, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne zaferle başladı. Bordo-mavililer, sahasında Fransa ekibi Nanterre 92'yi 93-83 mağlup etti.
Hayri Gür'deki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 geride tamamlayan Fırtına, ikinci çeyrekte 27 sayı üreterek devreyi 45-41 üstün kapattı. Son bölüme 64-54 önde giden Trabzonspor, avantajını kullanamadı ve 76-76 ile uzatmalara geçildi. Bu bölümde etkili olan temsilcimiz, 93-83'lük skorla maçı kazandı. Karadeniz ekibinden Marcus Keene 24 sayıyla müsabakanın en skorer ismi oldu. Yiğit Arslan da 15 sayı attı.
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Mete Efendioğlu - Editör