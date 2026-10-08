Süper Kupa F.Bahçe’nin

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2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, Mersin'deki Servet Tazegül Salonu'nda oynanan müsabakada ÇBK Mersin'i 79-71 yendi. ÇBK Mersin ilk çeyreği 21-19 önde bitirirken devreyi F.Bahçe 38-32 üstün kapattı. Ritim bulan Kanarya, son bölümüne 59-48'lik avantajla geçtiği müsabakayı 79-71 kazandı. F.Bahçe'de Olcay Çakır Turgut 16, Emma Meesseman 14 sayı kaydetti. Meesseman MVP seçildi. Mücadelenin en skoreri ise ev sahibi takım adına 17 sayı kaydeden Carla Leite oldu. Sarılacivertliler üçüncü kez bu kupayı müzesine götürdü.