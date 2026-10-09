Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan üçüncü hafta maçlarıyla sürecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Aliağa Petkimspor-Biotekno Körfez Basket (ENKA)
18.00 TOFAŞ-Esenler Erokspor (TOFAŞ)
20.30 Glint Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Tarfin (Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi)
11 Ekim Pazar:
13.00 Trabzonspor-Pizzabuls Bordo Bandırma (Hayri Gür)
15.30 Anadolu Efes-Yukatel Denizli Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Türk Telekom-Beşiktaş (Ankara)
12 Ekim Pazartesi:
19.00 Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)