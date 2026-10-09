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Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:14

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasının açılış maçında Bahçeşehir Koleji ile Karşıyaka, yarın saat 13.00'te karşı karşıya gelecek.

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Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan üçüncü hafta maçlarıyla sürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Aliağa Petkimspor-Biotekno Körfez Basket (ENKA)

18.00 TOFAŞ-Esenler Erokspor (TOFAŞ)

20.30 Glint Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Tarfin (Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi)

11 Ekim Pazar:

13.00 Trabzonspor-Pizzabuls Bordo Bandırma (Hayri Gür)

15.30 Anadolu Efes-Yukatel Denizli Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Türk Telekom-Beşiktaş (Ankara)

12 Ekim Pazartesi:

19.00 Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı!
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