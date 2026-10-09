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Giriş Tarihi: 10.10.2026 01:09

Devon Dotson: Bugün herkes katkı verdi!

Beşiktaş forması giyen Devon Dotson, Baskonia maçından sonra konuştu.

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Devon Dotson: Bugün herkes katkı verdi!
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EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia deplasmanında kazanan Beşiktaş'ta Devon Dotson açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Devon Dotson, "Bence bize maçı getiren şey sertlik oldu. Çok mücadeleci bir maç olacağını biliyorduk. Koç bize maç planını verdi, bizi en iyi şekilde hazırladı. Biz de elimizden gelen en iyi şekilde bunu sahaya yansıttık" şeklinde konuştu.

Takım arkadaşları ile gurur duyduğunun altını çizen Devon Dotson, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Scottie, Gabriel, Gino… Bugün herkes katkı verdi, kazandığımız için çok mutluyum" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #EUROLEAGUE #BASKONİA
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Devon Dotson: Bugün herkes katkı verdi!
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