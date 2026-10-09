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Giriş Tarihi: 10.10.2026 01:05

Dusan Alimpijevic: Çocuklarla gerçekten çok gurur duyuyorum!

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Baskonia maçından sonra konuştu.

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Dusan Alimpijevic: Çocuklarla gerçekten çok gurur duyuyorum!
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EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia deplasmanında kazanan Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Alimpijevic, "Bugün hem Baskonia'nın üçlüklerini durdurduk, hem de çok enerjik oynadık. Çocuklarla gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün kazanmayı çok istediler, bunu görebiliyordunuz. İkinci yarı savunmamızı değiştirdik, son çeyrek sadece 13 sayı yedik. Maçın en kritik bölümünde harika savunma yaptık. Oyuncularıma haklarını teslim etmem lazım, bugün çok fazla iyi şey yaptılar" dedi.

Rakibe fazla serbest atış kullandırdıklarını belirten Dusan Alimpijevic şu açıklamayı yaptı:

"Açıkçası şuna inanıyorum. İlk yarı serbest atışlarda bu kadar acı çekmeseydik bugün biraz daha kolay kazanabilirdik. Tabii ki hakemler suçlu demiyorum, bu tamamen bizim suçumuz. Sanırım onları 29 kez çizgiye yollayarak EuroLeague rekoru kırdık. Tabii ki bu bizim suçumuz. İlerleyen maçlarda daha akıllı davranmalıyız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EUROLEAGUE #BEŞİKTAŞ #DUSAN ALİMPİJEVİC #BASKONİA
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Dusan Alimpijevic: Çocuklarla gerçekten çok gurur duyuyorum!
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