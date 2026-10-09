NBA Europe cephesi güçleniyor!

İtalya'nın Como Gölü kıyısında gerçekleşen EuroLeague hissedarlar toplantısı ve ardından EuroLeague ile NBA-FIBA cephesinden gelen açıklamalar, kıtada basketbolun geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden hızlandırdı.

NBA ve FIBA, ortak açıklamalarında yeni lig projesinde ilerleme konusundaki kararlılıklarını yineledi: "EuroLeague, FIBA ve NBA arasında Avrupa basketbol ekosistemini birleştirecek bir ortaklık; kulüplere, oyunculara ve hepsinden önemlisi taraftarlara fayda sağlarken basketbolun Avrupa genelindeki muazzam potansiyelini ortaya çıkaracaktır. NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler ligini hayata geçirme; büyüme, fırsat ve Avrupa spor modelinin temel ilkeleri doğrultusundaki vizyonlarını paylaşan ortaklarıyla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin inşasına katkı sunma kararlılığını korumaktadır."

AIVAZOGLOU: GELECEK YIL BAŞLAMA PLANLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ

Dün Londra'da düzenlenen Leaders Week konferansında konuşan NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, basketbolu daha geniş kitlelerle buluştururken Avrupa basketbolunun geleneklerini korumanın önemini vurguladı: "NBA Europe'un, nesiller boyunca basketbolu ve takımlarını destekleyen tutkulu Avrupa basketbol taraftarlarını koruması gerekiyor. Ona özgünlüğünü kazandıran da bu. Avrupa'da sahada oynanan basketbol harika: kalitesi, rekabetin yoğunluğu ve taraftarların tutkusu. Bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu proje, dayatılırsa ya da yabancı bir yapı gibi algılanırsa başarılı olamaz. Bu geleneklere saygı duyması, aynı zamanda bugün olduğundan daha fazla insanı çekmesi gerekiyor. Yalnızca tutkulu taraftarlara hitap edemez. NBA'in izleyici kitlesi ve sunum biçimi nasıl daha çeşitli hale geldiyse, Avrupa basketbolunun da dışa açılması gerekiyor. Avrupa basketbolu küresel bir spor markasına dönüşmeli."

Aivazoglou, NBA'in ortaklarla çalışma ve ligi hayata geçirme planları doğrultusunda ilerleme konusundaki kararlılığını da yineledi: "Geleceğe ilişkin vizyonumuzu paylaşan herkesle çalışma niyetimiz konusunda son derece ciddi ve tutarlıyız. Gelecek yıl başlama planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz."

Bununla birlikte, son bir haftada uluslararası basına yansıyan açıklamalar ve haberler, NBA Europe'a yönelik ilginin farklı alanlara yayıldığını gösteriyor. Avrupa basketbolunun köklü kulüpleri, futbol markaları, yatırımcılar ve NBA'de görev yapan antrenörler, projeyi farklı gerekçelerle gündemlerine alıyor.

GIANNAKOPOULOS: NBA, YATIRIM YAPMAK İSTİYOR

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Como zirvesi sırasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevdiğimiz sporu hep birlikte, NBA'in —tekrar ediyorum NBA'in, dünyanın en iyi liginin— yatırım yapmak ve EuroLeague'i kendi dünyasının bir parçası haline getirmek istediği bir organizasyona dönüştürdük" derken, gelinen noktadan gurur duyduğunu belirterek ortak çözüm çağrısı yaptı.

Olympiakos ve bazı diğer kulüplerin tutumunu da eleştiren Giannakopoulos, bu kulüplerin basketbolu büyütmeye ilgi göstermediğini savundu. Başarının hâlâ yıl sonunda ne kadar para kaybedildiği üzerinden değerlendirildiğini söyleyen Panathinaikos'un sahibi, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Basketbol, zengin çocukların oyuncağı değildir."

"BU KADAR AÇIK OLMALARINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Yeni lige yönelik ilginin yatırım ve futbol tarafındaki örneklerinden biri ise Milan'ın ana sahibi RedBird Capital.

Dün Londra'da düzenlenen Liderler Haftası konferansında konuşan RedBird Capital yöneticisi Brandon Snow, NBA Europe'da bir franchise oluşturmayı ciddi biçimde değerlendirdiklerini belirtirken, görüşmelerde iki taraf için de uygun bir model bulma konusunda gördükleri açıklıktan memnun olduklarını ifade etti.

"Basketbola sıfırdan başlayacağız. Bu nedenle Milan markasından ve onun kültürel gücünden yararlanıp bunu basketbola taşımaya çalışacağız" diyen Snow, NBA'in de ortaklığa sağlayabilecekleri katkıyı anladığını vurguladı.

PEREZ GERÇEKLEŞSİN İSTİYOR

İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The Guardian'a konuşan üst düzey bir EuroLeague kulübü kaynağına göre de Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gözü kulağı NBA Europe'ta…

Söz konusu kaynağın ifadelerini haberleştiren gazetede, Perez'in ilgisine ilişkin "Florention, NBA Europe'la çok ilgili. Projenin bir an önce gerçekleşmesini istiyor ve sürekli olarak güncel bilgi talep ediyor" ifadelerini kullandı.

ATKINSON: GERÇEKTEN MÜTHİŞ BİR ŞEY

NBA Europe ile olumlu ifadeler kullanan isimler sadece kulüp yöneticileri ya da yatırımcılar değil. NBA'in efsane koçları arasında yer alan Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson da, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede, NBA ile FIBA'nın yeni lig için görüşmeler yürütmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, projenin dünyanın farklı bölgelerindeki oyuncular için daha fazla fırsat yaratacağını söyledi.

Ağustos ayının sonunda NBA ve FIBA tarafından İstanbul'da düzenlenen Basketball Without Borders etkinliğinde konuşan Atkinson şu ifadeleri kullanmıştı: "NBA Europe ile birlikte, FIBA ile iş birliği içinde, oyunculara, özellikle Avrupalı oyunculara daha da yakın olacağımızı düşünüyorum. Şu anda da yakınız ama bu farklı bir şey. Oyuncuları muhtemelen daha iyi değerlendirebileceğiz. Buradaki kulüplerle daha yakın ilişkiler kurabileceğiz. Evet, oyuncularla şu anda da yakınız, kulüplerle hali hazırda ilişkilerimiz iyi ama ligin üzerinde NBA logosunun olması bazı şeyleri çok daha iyi anlamda değiştiriyor tabii ki. Bunun oyuncular için de harika olduğunu düşünüyorum. Gerçekten müthiş bir şey... Açıkçası ekonomik anlamda da bir canlanma olacağını düşünüyorum."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör