Fenerbahçe Tarfin, Glint Çayırova Belediyesi’ne takılmadı!

Glint Çayırova Belediyesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Tarfin, Glint Çayırova Belediyesi deplasmanında 100-85'lik skorla kazandı.
Glint Çayırova Belediyesi'nde 20 sayı üreten Roberto Gallinat maçın en skorer oyuncusu oldu.
Fenerbahçe Tarfin'de ise Will Clyburn'ün 18 sayılık performansı ön plana çıktı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Tarfin galibiyet sayısını 2'ye yükseltti.
Glint Çayırova Belediyesi ise ilk 3 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.