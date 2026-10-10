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Giriş Tarihi: 10.10.2026 16:47

Fenerbahçe Tarfin'den Kayseri Basketbol'a 99 sayı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendi.

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Fenerbahçe Tarfin’den Kayseri Basketbol’a 99 sayı
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Hasan Kamil Takınyalıoğlu, Çağatay Taşkın

Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar 14, Zeynep Şevval Gül 15, Geiselsoder 16, Allemand 12, Pouye 7, Manolya Kurtulmuş 3, Olcay Çakır Turgut 4, Holingsvorth 9, Selen Baş 3, Betts 12, Lacan 4, Tuana Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Littleton 21, Pelin Gülçelik 2, İnci Güçlü 6, Kaur 14, Jones 25, Feray Dalkılıç 2, Merve Uygül, Elif Emirtekin, Gamze Takmaz, Bengisu Alper

1. Periyot: 20-23

Devre: 51-36

3. Periyot: 82-56

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Fenerbahçe Tarfin'den Kayseri Basketbol'a 99 sayı
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