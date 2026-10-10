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Giriş Tarihi: 10.10.2026

Kartal’ı Wilbekin uçurdu

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Kartal’ı Wilbekin uçurdu
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Basketbolda EuroLeague'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kosner Baskonia Vitoria'yı 92-84 mağlup etti. Evindeki iki müsabakayı kaybeden siyah-beyazlılar, dış sahada 2'de 2 yapmış oldu. İlk yarıyı 51-49 geride kapatan Kara Kartal, ikinci devrede geri döndü. Scottie Wilbekin 24 sayı atarken Wenyen Gabriel ve Devon Dotson 14'er sayıyla galibiyette pay sahibiydi. Anadolu Efes ise deplasmanda Olympiakos'a 89-66 yenildi. Lacivertbeyazlılar, EuroLeague'deki 4 karşılaşmasının üçünü kaybetti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kartal’ı Wilbekin uçurdu
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