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Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:40

Anadolu Efes, Yukatel Denizli Basket’i mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Anadolu Efes, Yukatel Denizli Basket karşısında 85-76 galip geldi.

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AA
Anadolu Efes, Yukatel Denizli Basket’i mağlup etti!
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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Yukatel Denizli Basket'i konuk etti.

Anadolu Efes, Yukatel Denizli Basket karşısında 85-76'lık skorla kazandı.

Yukatel Denizli Basket'te 22 sayı üreten John Robert Meeks ile Victor Balley maçın en skorer oyuncuları oldu.

Anadolu Efes'te Dario Saric'in 18 sayılık performansı galibiyete doğrudan etki etti.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes yoluna kayıpsız devam etti ve 3'te 3 yaptı.

Yukatel Denizli Basket ise 2. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #ANADOLU EFES
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Anadolu Efes, Yukatel Denizli Basket’i mağlup etti!
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