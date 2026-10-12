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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Fırtına esti potada sevindi

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Fırtına esti potada sevindi
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, sahasında Pizza Bulls Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti. Fırtına, devreyi 49-39 önde kapatırken ikinci yarıda konuk takım Bandırma kontrolü sağladı. Farkı 3 sayıya kadar indirse de savunmada sağlam duran Trabzonspor maçı kazandı ve 3 hafta 2 galibiyete ulaştı. Karadeniz ekibinde Yiğit Arslan 19 sayıyla başrol oynadı. Diğer sonuçlar: A.Efes-Denizli: 85-76, Türk Telekom-Beşiktaş: 88-63. Kadınlarda ise Galatasaray, ÇBK Mersin'i 85-62 yendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Fırtına esti potada sevindi
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