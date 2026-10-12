Fırtına esti potada sevindi

TÜRKİYE
Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, sahasında Pizza Bulls Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti. Fırtına, devreyi 49-39 önde kapatırken ikinci yarıda konuk takım Bandırma kontrolü sağladı. Farkı 3 sayıya kadar indirse de savunmada sağlam duran Trabzonspor maçı kazandı ve 3 hafta 2 galibiyete ulaştı.
Karadeniz ekibinde Yiğit Arslan 19 sayıyla başrol oynadı. Diğer sonuçlar:
A.Efes-Denizli: 85-76, Türk Telekom-Beşiktaş: 88-63. Kadınlarda ise Galatasaray, ÇBK Mersin'i 85-62 yendi.
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Mete Efendioğlu - Editör