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Giriş Tarihi: 13.10.2026 21:52

Bahçeşehir Koleji evinde hata yapmadı1

Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanya ekibi Kids&Us Manresa'yı 100-88 mağlup etti.

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AA
Bahçeşehir Koleji evinde hata yapmadı1
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Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanya ekibi Kids&Us Manresa'yı 100-88'lik skorla yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grupta 3. galibiyetini aldı. Manresa ise 2. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Ioannis Tsimpouris (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Kenan Sipahi 3, Mike 4, Cavanaugh 12, Williams 10, Reed 22, Avramovic 7, İsmet Akpınar, Inglis 11, Furkan Haltalı, Ponitka 12, Mitrovic 3

Kids&Us Manresa: Allen 21, Benitez 11, Agbo 6, Notae 8, Ongenda 10, Kolenda 11, Beaufort 2, Tamba 1, Fernandez 3, Oriola 13, Villar 2, Minchev

1. Periyot: 32-20

Devre: 53-44

3. Periyot: 76-66

Beş faulle çıkan: 34.11 Agbo (Kids&Us Manresa)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Bahçeşehir Koleji evinde hata yapmadı1
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