Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yarın Hapoel IBI ile karşılaşacak!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:35

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yarın Hapoel IBI ile karşılaşacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile Hapoel IBI, yarın TSİ 19.00'da Bulgaristan'da karşılaşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yarın Hapoel IBI ile karşılaşacak!
  • ABONE OL

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle Bulgaristan'da karşılaşacak.

Müsabaka İsrail ekibinin ev sahipliğinde Sofya'da oynanacak. Arena 8888 Sofya'daki karşılaşma saat 19.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 4 haftayı 2'şer galibiyet ve 2'şer yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip son maçında İspanyol takımı Baskonia'yı 92-84 yenerek 7. sıraya yükseldi. İsrail takımı ise bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 93-82 yenildi ve 11. sırada yer aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BASKETBOL AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yarın Hapoel IBI ile karşılaşacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA