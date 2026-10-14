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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:36

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Partizan'ı ağırlayacak!

Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 20.45'te sahasında Partizan'ı ağırlayacak.

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AA
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Partizan’ı ağırlayacak!
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos AKTOR'a mağlup olduktan sonra iç sahada Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yenerek 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe gibi ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Partizan ise önce Real Madrid'e deplasmanda 86-76, ardından sahasında Panathinaikos AKTOR'a 72-55 mağlup oldu.

İki takımın 2000 yılından bu yana oynadığı 18 maçta Fenerbahçe Tarfin'in 11-7 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibiyle oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, sahasında çıktığı son 3 maçta da Partizan'ı mağlup etmeyi başardı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE TARFİN #PANATHİNAİKOS AKTOR #ZALGİRİS KAUNAS #EUROLEAGUE #ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU #AVRUPA LİGİ
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Partizan'ı ağırlayacak!
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