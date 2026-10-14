Kanarya potada fırtına estirdi

EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, evinde Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-80 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan dev mücadelede periyotlar 27-14, 23-29, 28-13 ve 21-24 sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Avrupa'daki 4. galibiyetini elde etti.
F.Bahçe'nin Anadolu Efes'ten kadrosuna kattığı milli oyuncu Shane Larkin ligde forma giymesinin ardından sarı-lacivertli formayla EuroLeague'de ilk kez oyuna girdi. Kanarya'da Shavon Shields 17 sayı kaydetti. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri çift haftanın ikinci maçında Partizan'ı konuk edecek. Öte yandan EuroCup'ta mücadele eden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanyol kulübü Manresa'yı 100-88 yendi.
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Mete Efendioğlu - Editör