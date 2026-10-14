Kanarya potada fırtına estirdi

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EuroLeague'in 5. haftasındaÜlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan dev mücadelede periyotlar 27-14, 23-29, 28-13 ve 21-24 sona erdi.F.Bahçe'nin Anadolu Efes'ten kadrosuna kattığı milli oyuncu Shane Larkin ligde forma giymesinin ardından sarı-lacivertli formayla EuroLeague'de ilk kez oyuna girdi. Kanarya'da Shavon Shields 17 sayı kaydetti. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri çift haftanın ikinci maçında Partizan'ı konuk edecek.