Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kanarya potada fırtına estirdi
Giriş Tarihi: 14.10.2026

Kanarya potada fırtına estirdi

EuroLeague'de Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-80 deviren F.Bahçe tutulamıyor. Sarı-lacivertliler 5 karşılaşmada 4. galibiyetini aldı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kanarya potada fırtına estirdi
  • ABONE OL
EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, evinde Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan dev mücadelede periyotlar 27-14, 23-29, 28-13 ve 21-24 sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Avrupa'daki 4. galibiyetini elde etti. F.Bahçe'nin Anadolu Efes'ten kadrosuna kattığı milli oyuncu Shane Larkin ligde forma giymesinin ardından sarı-lacivertli formayla EuroLeague'de ilk kez oyuna girdi. Kanarya'da Shavon Shields 17 sayı kaydetti. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri çift haftanın ikinci maçında Partizan'ı konuk edecek. Öte yandan EuroCup'ta mücadele eden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanyol kulübü Manresa'yı 100-88 yendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya potada fırtına estirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA