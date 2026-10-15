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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:33

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk olacak!

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşacak. Zalgirio Arena'daki müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

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AA
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas’a konuk olacak!
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Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de Zalgirio Arena'da karşılaşacak.

Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti.

5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

Son maçında Fenerbahçe Tarfin'le karşı karşıya gelen Zalgiris Kaunas, parkeden 99-80 mağlup ayrıldı. Litvanya temsilcisinin 2 galibiyeti, 3 yenilgisi bulunuyor.

İki takım 2000 yılından bu yana 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 16'sını Anadolu Efes, 12'sini ise Zalgiris Kaunas kazandı.

Anadolu Efes'in rakibine karşı son 3 maçta üstünlüğü bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ANADOLU EFES #ZALGİRİS KAUNAS #BASKETBOL AVRUPA LİGİ
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Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk olacak!
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