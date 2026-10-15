Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Karşıyaka, Çayırova Belediyesi'ni konuk edecek. Ligde bu hafta derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise evinde Aliağa Petkim ile mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta programı şöyle:

Yarın



19.00 Karşıyaka - Çayırova Belediyesi



17 Ekim Cumartesi



13.00 Bordo Basketbol - Türk Telekom

15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji

18.00 Körfez Basket - Tofaş



18 Ekim Pazar



13.00 Denizli Basket - Trabzonspor

15.30 Fenerbahçe - Aliağa Petkim

20.30 Beşiktaş - Galatasaray



19 Ekim Pazartesi



19.00 Esenler Erokspor - A. Efes

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör