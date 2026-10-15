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Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:36

Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak Karşıyaka - Çayırova Belediyesi maçıyla başlayacak.

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İHA
Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta heyecanı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Karşıyaka, Çayırova Belediyesi'ni konuk edecek. Ligde bu hafta derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise evinde Aliağa Petkim ile mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta programı şöyle:

Yarın

19.00 Karşıyaka - Çayırova Belediyesi

17 Ekim Cumartesi

13.00 Bordo Basketbol - Türk Telekom
15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
18.00 Körfez Basket - Tofaş

18 Ekim Pazar

13.00 Denizli Basket - Trabzonspor
15.30 Fenerbahçe - Aliağa Petkim
20.30 Beşiktaş - Galatasaray

19 Ekim Pazartesi

19.00 Esenler Erokspor - A. Efes

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı!
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