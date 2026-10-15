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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:28

Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini duyurdu!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini duyurdu!
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Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen Walker; çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2024/25 sezonunda Euroleague ekibi Zalgiris'e transfer olan Lonnie Walker IV, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SAN ANTONİO SPURS #LOS ANGELES LAKERS #PHİLADELPHİA 76ERS #EUROLEAGUE #BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini duyurdu!
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