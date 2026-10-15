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Giriş Tarihi: 15.10.2026 23:44

Fenerbahçe evinde Partizan'ı mağlup etti! Çift maç haftasını hatasız geçti...

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 74-65 mağlup ederek, EuroLeague'de çift maç haftasını kayıpsız geçirmeyi başardı.

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DHA
Fenerbahçe evinde Partizan’ı mağlup etti! Çift maç haftasını hatasız geçti...
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EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup ederek çift maç haftasını kayıpsız tamamladı.

Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini elde etti. Mücadelede 14 blok yapan Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de bir maçta en fazla blok yapma rekorunu kırdı.

Sarı-lacivertli ekip, Partizan ile EuroLeague'de oynadığı 13'üncü karşılaşmada 8'inci galibiyetine ulaştıSALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Alberto Baena, Arnau Padros

FENERBAHÇE TARFİN: Shane Larkin 3, Marcus Bingham 4, Wade Baldwin IV 11, Nicolo Melli 2, Sertaç Şanlı 2, Talen Horton-Tucker 14, Johnny Juzang 0, Trent Forrest 5, Braxton Key 5, Will Clyburn 11, Shavon Shields 17.

PARTİZAN: Kylan Allman 7, Carlik Jones 6, Luca Vildoza 5, Ethan Thompson 13, Nikola Tanaskovic 6, Lamar Stevens 12, Kevarrius Hayes 12, Arijan Lakic 0, Tonye Jekiri 2, Alessandro Pajola 0, Joffrey Lauvergne 2, Brice Sy 0.

1'inci Periyot: 12-19

Devre: 25-28

3'üncü Periyot: 59-44

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE TARFİN
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Fenerbahçe evinde Partizan'ı mağlup etti! Çift maç haftasını hatasız geçti...
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