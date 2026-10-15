Trabzonspor gümbür gümbür

Trabzonspor basketbol takımı, Avrupa'da doludizgin ilerliyor. FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa takımı Nanterra 92'yi yenen bordo-mavililer, dün de konuk ettiği Azerbaycan ekibi Sabah BC'yi 100-83'lük skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İlk çeyreği 35-12, devreyi de 55-42 önde kapatan Trabzonspor, parkeden 17 sayı farkla galip ayrıldı. Karadeniz kulübünde Akwasi Yeboah 22 sayı ve 6 ribauntluk harika bir performans sergiledi. İsaiah Canaan 17, Troy Caupain 15, Yiğit Arslan 13, Xavier Tillman da 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. EuroLeague'de ise Beşiktaş, İsrail takımı Hapoel Tel Aviv'e 100-82 kaybetti. Anadolu Efes de Bayern Münih'e 101-93 yenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör