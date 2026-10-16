Beşiktaş, sahasında Bayern Münih’i devirdi!

EuroLeague'in 6. haftasında Beşiktaş ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 26-17 önde tamamlayan Beşiktaş, devre arasına da 53-35'lik skorla girdi.
Son çeyreğe de 69-58 önde giren Beşiktaş, parkeden 95-87 galip ayrılmayı başardı.
Beşiktaş: Anthony Brown 8, Conor Morgan 8, Ante Zizic 13, Jaylen Nowell 21, Berk Uğurlu 5, Scottie Wilbekin 20, Eugene Omoruyi 8, Devon Dotson 3, Furkan Korkmaz 3, Wenyen Gabriel 6, Metecan Birsen
Bayern Münih: Kamar Baldwin 14, Andreas Obst 5, Austin Wiley 8, MarJon Beauchamp 4, Miles Norris, Oscar Leon Da Silva 14, Johannes Thiemann 12, Vladimir Lucic 17, Justinian Jessup 8, Duane Washington Jr. 5, Justus Hollatz, Niels Giffey