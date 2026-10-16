Dusan Alimpijevic: "Dar rotasyonla 3 galibiyet çok değerli"

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 95-87 mağlup etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3 GALİBİYET ÇOK DEĞERLİ"

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Alimpijevic, "Oyunun 27-28 dakikası boyunca çok iyi basketbol oynadık. Basketbol anlamında güzel olan her şeyi ortaya koyduk. Oyuncularımı anlamayabiliyorum. Çift maç haftaları gerçekten zor. Ayrıca her galibiyet çok değerli. Altıncı maç sonunda elimizdeki dar rotasyonla 3 galibiyet elde etmek çok değerli. Tüm oyunculara, sahada kazanmak adına ortaya koydukları her şey için çok büyük saygı duyuyorum, onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

"SAVUNMAMIZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Bayern Münih'in skorer oyuncularını iyi savunduklarını aktaran Alimpijevic, "Özellikle işin savunma tarafında söylemek istediğim bir şey var. Rakipte çok yüksek yüzdelerle üçlük atan ve maç başına 6'dan fazla üçlük isabeti bulan Andreas Obst ve Duane Washington'ın 32 sayı ortalamaları var. Tüm Bayern Münih takımını 4 üçlükte tuttuk. Bu iki oyuncu toplamda 10 sayı üretebildi. Bu da bizim savunmamız için çok değerli." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇI İKİ KEZ KAZANDIK"

Alimpijevic, maçta rakiplerinin 28 sayılık farkı eritip beraberliği yakalamasıyla ilgili, "Avrupa Ligi'nde bu yoğun fikstür içinde böyle şeyler olabiliyor. Bu yoğunluk oyuncular için çok yıpratıcı. Mevcut sakatlıklarımızın yanı sıra diğer oyun kurucumuz Dotson, maç içinde sakatlık yaşadı. Faul problemleri yaşadığımız anlar oldu. Bu tempoda böyle aksiliklerin yaşanmasına anlayışla yaklaşıyorum. Tüm bunlara rağmen toparlanıp kazanmanın bir yolunu bulduk. Bir karakter ortaya koyduk ve kazandık. Açıkçası bu gece bu maçı iki kez kazandık." şeklinde görüş belirtti.

"HATALAR YAPMIŞ OLABİLİRİM"

Farkın kapanmasında oyuncularının kabahatli olmadığından bahseden Alimpijevic, "Avrupa Ligi'nin bu temposunda böyle şeyler olabiliyor. Tüm kabahat onlarda olmayabilir. Belki koç olarak ben de hatalar yapmış olabilirim. Sezonun bu evresinde bu karakteri oluşturmak, kazanmanın bir yolunu bulabilmek iyi takımların işi. Kötü takımlar bu koşullarda kaybediyor. Birçok takım böyle bir durumda yenilebilirdi ama biz kazandık. Bundan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLARIMIZI DESTEĞE BEKLİYORUZ"

Dusan Alimpijevic, Beşiktaş taraftarını kendilerini desteklemek için salona davet etti.

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü, 13 yıl sonra Avrupa Ligi'ne dönen Beşiktaş'ın bu sezon sahasında ilk kez kazandığının hatırlatılması üzerine, "Çok heyecanlıyım. Takımım çok önemli, büyük ve ciddi organizasyonlar karşısında 3 galibiyet aldı. Bu şekilde devam edip ivmemizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımız bu gece yine inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Bunun sürdürülmesi lazım. Avrupa Ligi, bu işin zirvesi. Futboldaki karşılığını düşünürsek Şampiyonlar Ligi gibi. Bu yüzden taraftarlarımızı desteğe davet ediyoruz." dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18 Ekim Pazar günü Galatasaray MCT Technic'i konuk edeceklerini hatırlatan Alimpijevic, "Zor bir maç olacak. Bugün taraftarın verdiği güç oyunu kazanmamızda çok etkili. İki takım için de çok önemli bir maça çıkacağız. Galatasaray maçları, bizim için ligdeki en önemli derbilerden biri. Taraftarımızdan 48 saatten az süre sonra oynayacağımız bu maçta bizi desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BERK UĞURLU GİZLİ KAHRAMANIMIZ"

Dusan Alimpijevic, Berk Uğurlu'nun performansından övgüyle bahsetti.

Berk ile uzun zamandır çalıştığını anımsatan Sırp başantrenör, "Berk bizim gizli kahramanımız. Savunmada iyi bir performans ortaya koyuyor. Birlikte dördüncü yılımız. Bir oyuncu ve karakter olarak onu çok seviyorum." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ AİLESİNİN BİR PARÇASI OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Alimpijevic, siyah-beyazlı futbol takımının da iyi yönetildiğini söyledi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon iyi bir performans sergilediğinin söylenmesi üzerine, "Futbolla ilgili çok şey söyleyemem. Ancak iyi bir takım olduklarını görebiliyorum. Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Çok iyi bir antrenöre, iyi bir kadroya ve yönetime sahipler. Bunun bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör