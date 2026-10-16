Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray'da Manuchar Markoishvili dönemi!
Giriş Tarihi: 16.10.2026 21:49

Galatasaray'da Manuchar Markoishvili dönemi!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Manuchar Markoishvili ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Galatasaray’da Manuchar Markoishvili dönemi!
  • ABONE OL

Galatasaray, yeni başantrenörünü açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyunculuk döneminde de Galatasaray forması giyen Gürcü çalıştırıcı Manuchar Markoishvili ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, sarı-kırmızılı formamızla şampiyonluk sevinci yaşayan, oyunculuk ve antrenörlük kariyerinde Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarında deneyim kazanan Manuchar Markoishvili ile başantrenörlük görevi için anlaşmaya varmıştır. Yeni başantrenörümüz Manuchar Markoishvili'ye Galatasaray Ailesi'ne yeniden hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Manuchar Markoishvili dönemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA