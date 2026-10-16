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Giriş Tarihi: 16.10.2026

Kanarya potada bir başka

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Kanarya potada bir başka
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EUROLEAGUE'IN 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Sırbistan ekibi Partizanı 74-65 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada periyotlar 12-19, 13-9, 34-16 ve 15-21 sona erdi. Bu sonuçla çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatan sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini aldı. Ayrıca F.Bahçe, maçta yaptığı 14 blokla EuroLeague rekoru kırdı. Öte yandan Kadınlar EuroLeague'de G.Saray, Schio'ya 84-66 mağlup oldu. Eurocup Kadınlarda ÇBK Mersin, Wroclaw'ı 72-59 yendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kanarya potada bir başka
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