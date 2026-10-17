EuroLeague’de güç gösterisi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin'in ardından dün de Beşiktaş ve Anadolu Efes rakiplerini mağlup ederek Türkiye'ye zafer haftası yaşattı.Kara Kartal'da Jaylen Nowell 21, Scottie Wilbekin de 20 sayıyla müthiş bir performans sergiledi. Ante Zizic de 13 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isim oldu.Lacivertbeyazlılarda Matthew Strazel 19 sayı atarken Cameron Payne 16, Collin Malcolm 15, Dario Saric de 14 sayı kaydetti. Beşiktaş 6. karşılaşmasında üçüncü, Anadolu Efes ise 2'nci galibiyetini elde etti.