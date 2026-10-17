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Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:22 Son Güncelleme: 17.10.2026 11:23

Euroleague'de Türk takımlarından 3'te 3

Euroleague'in 6. haftasını A. Efes, Beşiktaş ve Fenerbahçe galibiyet alarak tamamladı.

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İHA
Euroleague’de Türk takımlarından 3’te 3
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Euroleague'de 6. hafta dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Bu haftayı Türk takımları galibiyetle kapattı. Fenerbahçe evinde karşılaştığı Sırp ekibi Partizan'ı 74-65'lik skorla mağlup etti. A. Efes de Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 85-70 ile geçerken, Beşiktaş ise konuk ettiği Alman takımı Bayern Münih karşısında 95-87'lik skorla parkeden galip ayrıldı.
Ligde geride kalan 6 hafta 1'er mağlubiyeti bulunan üç takımdan Panathinaikos liderlik koltuğunda yer alırken, Fenerbahçe 2, Olympiakos da 3. sırada bulunuyor. Bu haftayı Beşiktaş 11, Efes de 13. sıra tamamladı. Ligin son sırasında ise Baskonia var.

Euroleague'in 6. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 74 - Partizan: 65
Olimpia Milano: 97 - Dubai Basketball: 101
Valencia Basket: 88 - Maccabi Tel Aviv: 91
Real Madrid: 111 - ASVEL: 92
Beşiktaş: 95 - Bayern Münih: 87
Zalgiris Kaunas: 70 - A. Efes: 85
Kızılyıldız: 90 - Paris Basketball: 81
Panathinaikos: 81 - Hapoel Tel Aviv: 91
Barcelona: 100 - Olympiakos: 105
Virtus Bologna: 86 - Baskonia: 78

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Euroleague'de Türk takımlarından 3'te 3
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