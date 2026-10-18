Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Avrupa’da şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Nottwil kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden milli takım, turnuvayı namağlup tamamladı.
Grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail'i mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde Avrupa karmasıyla karşılaşan milli takım, müsabakayı 41-39 kazanarak Avrupa Şampiyonası B Division'da şampiyon oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, şampiyonlukta emeği bulunan sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibi tebrik etti.