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Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:34

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Avrupa'da şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Division'da tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

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AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Avrupa’da şampiyon oldu
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Nottwil kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden milli takım, turnuvayı namağlup tamamladı.

Grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail'i mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Avrupa karmasıyla karşılaşan milli takım, müsabakayı 41-39 kazanarak Avrupa Şampiyonası B Division'da şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, şampiyonlukta emeği bulunan sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibi tebrik etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Avrupa'da şampiyon oldu
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