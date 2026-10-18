Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, Denizli’de galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Yukatel Denizli Basket konuk ettiği Trabzonspor'a 70-75 yenildi.
Karşılaşmanın birinci periyodu 16-17 biterken, ilk yarı ise Trabzonspor'un üstünlüğüyle 28-40 tamamlandı.
Maçın üçüncü periyodunda da 53-56 üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, son periyotta ev sahibi Yukatel Denizli Basket'i 70-75 yendi.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
YUKATEL DENİZLİ BASKET: Brae Ivey 11, Victor Bailey 20, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3,
Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4,
TRABZONSPOR: Keene 16, Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3,
Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel,
1'İNCİ PERİYOT: 16-17
İLK YARI: 28-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56
Beş faulle oyundan çıkan: Terry, Keene (Trabzonspor)