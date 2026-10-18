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Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:37

Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, Denizli'de galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında, Trabzonspor deplasmanda Yukatel Denizli'yi 75-70 mağlup etmeyi başardı.

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DHA
Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, Denizli’de galip!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Yukatel Denizli Basket konuk ettiği Trabzonspor'a 70-75 yenildi.

Karşılaşmanın birinci periyodu 16-17 biterken, ilk yarı ise Trabzonspor'un üstünlüğüyle 28-40 tamamlandı.

Maçın üçüncü periyodunda da 53-56 üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, son periyotta ev sahibi Yukatel Denizli Basket'i 70-75 yendi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

YUKATEL DENİZLİ BASKET: Brae Ivey 11, Victor Bailey 20, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3,

Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4,

TRABZONSPOR: Keene 16, Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3,

Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel,

1'İNCİ PERİYOT: 16-17

İLK YARI: 28-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56

Beş faulle oyundan çıkan: Terry, Keene (Trabzonspor)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, Denizli'de galip!
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