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Giriş Tarihi: 19.10.2026 13:28

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart!

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon'dan boşalan antrenörlük görevine Frederic Dusart'ın getirildiğini duyurdu.

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AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Frederic Dusart!
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden ay-yıldızlı ekipte başantrenör Andrea Mazzon ile yollar ayrılmıştı.

Milliler, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 11 Kasım'da Karadağ ve 14 Kasım'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI #TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #2026 DÜNYA KUPASI
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart!
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