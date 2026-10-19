Galatasaray, SIG Strasbourg’u konuk edecek!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ikinci mücadelesine çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Cibona Zagreb'e deplamasmanda 96-76 mağlup oldu.
Sahasında Legia Varşova'yı 100-62 yenen Fransız ekibi, gruba galibiyetle başladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, Strasbourg karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.