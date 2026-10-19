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Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:15

Galatasaray, SIG Strasbourg'u konuk edecek!

Basketbol Süper Ligi'nde dün Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın saat 20.00'de SIG Strasbourg'u ağırlayacak.

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Galatasaray, SIG Strasbourg’u konuk edecek!
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ikinci mücadelesine çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Cibona Zagreb'e deplamasmanda 96-76 mağlup oldu.

Sahasında Legia Varşova'yı 100-62 yenen Fransız ekibi, gruba galibiyetle başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, Strasbourg karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #GALATASARAY #BEŞİKTAŞ #STRASBOURG
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Galatasaray, SIG Strasbourg'u konuk edecek!
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