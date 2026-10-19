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Giriş Tarihi: 19.10.2026 21:12

Kritik maçta kazanan Erokspor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70'lik skorla yenmeyi başardı.

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AA
Kritik maçta kazanan Erokspor!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i konuk etti.

Kritik maçta kazanan taraf 73-70'lik skorla Esenler Erokspor oldu.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ziya Özorhon, Fatih Arslanoğlu

Esenler Erokspor: Van der Vuurst 9, Davis 18, Yebo 17, Sow 2, Egehan Arna 6, McCollum 12, Webb 9, Muhsin Yaşar, Melih Tunca, Usher

Anadolu Efes: Saric 3, Malcolm 15, Fernando 8, David Mutaf 3, Strazel 6, Yusta 11, Russell 3, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz 3, Jones 6

1. Periyot: 24-18

Devre: 43-43

3. Periyot: 52-58

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Kritik maçta kazanan Erokspor!
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