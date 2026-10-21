Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde rakibi Kangoeroes Basket!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında yarın Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
De Nekker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 mağlup oldu.
Kangoeroes Basket Mechelen ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Kızılyıldız'a 89-56 yenildi.