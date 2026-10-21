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Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:37

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde rakibi Kangoeroes Basket!

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın (22 Ekim perşembe günü) Kangoeroes Basket'e Mechelen'e konuk olacak.

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AA
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde rakibi Kangoeroes Basket!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında yarın Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

De Nekker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 mağlup oldu.

Kangoeroes Basket Mechelen ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Kızılyıldız'a 89-56 yenildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde rakibi Kangoeroes Basket!
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