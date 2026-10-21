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Giriş Tarihi: 22.10.2026 00:38

Tofaş, Napoli'ye mağlup oldu!

BKT EuroCup C Grubu'nun 4. haftasında Tofaş, Napoli Basketbol deplasmanında 105-101 mağlup oldu.

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Tofaş, Napoli’ye mağlup oldu!
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Tofaş Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Napoli Basketbol'a 105-101 yenildi.

Ev sahibi ekip, Napoli kentindeki Alcott Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20, ilk yarısını ise 53-42 önde bitirdi.

Son periyodun ardından da 7 sayı (73-66) geride olan Bursa ekibi, bitime 3,5 dakika kala 89-82 öne geçti ancak maçın 93-93'lük skorla uzatmaya gitmesine engel olamadı.

Napoli Basketbol, uzatma sonunda maçı 105-101 kazandı.

Tofaş'ta 32 sayıyla oynayan Jones, sahanın en skoreri oldu.

Bu sonuçla Tofaş gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı, Napoli Basketbol ise 4'te 4 yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TOFAŞ #BKT EUROCUP
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Tofaş, Napoli'ye mağlup oldu!
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