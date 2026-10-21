Yunanistan’da şike şoku! Basketbol federasyonu başkanı gözaltında

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ile aralarında hakemlerin de bulunduğu 5 kişi şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina Savcısı Apostolis Grammenos, üç ay boyunca yürüttüğü soruşturmada, birinci lig maçlarında şike ve yasa dışı bahis yapıldığına ilişkin bulgulara rastladı.

Grammenos, kaçma ihtimali olduğuna kanaat getirerek Liolios'un gözaltına alınmasını talep etti.

Yunanistan Basketbol Federasyonu başkanlığını Eylül 2021'den beri yürüten Liolios ile birlikte aralarında hakemlerin de bulunduğu 5 kişi için daha gözaltı kararı çıktı.

Hakkında gözaltı kararı verilenler şike, yasa dışı bahis ve rüşvet gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Gözaltına alınanların yarın ifade vermesi öngörülüyor.

Spor hukukuna göre, hakkındaki suçlamalar kendisine resmi olarak iletildiğinde Liolios'un, Yunanistan Basketbol Federasyonu başkanlığından istifa etmesi gerekiyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör