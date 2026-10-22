Pablo Laso’dan galibiyet sözleri!

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Laso, maçın ilk yarısının kendileri adına çok iyi geçtiğini dile getirdi.

Takımını tebrik eden Laso, "4 periyodun 3'ünü kazandık, ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Bizim açımızdan maçın en kötü dönemi 3. periyottu. Bunun nedeni de topu elimizde tutamamamız oldu. İlk yarıda çembere gittiğimiz gibi üçüncü periyotta gidemedik. Bu performansı sergileyemedik. Ama yine de ribaunt savaşını kazanmış olmak, bu noktada üstün gelmek önemli bir noktaydı. İlk yarıda ortaya koyduğumuz performans, bu maçı kazanmak istiyorsak neler yapmamız gerektiğini ortaya koyması açısından doğru işleri yaptığımız bölümdü. Galibiyetten dolayı mutluyum. Özellikle böylesi yoğun bir maç takviminde çok fazla kutlamaya zamanınız olmaz. Bir sonraki maçı düşünmeye başlarsınız." ifadelerini kullandı.

Kazanan bir takım olmak için savunmada çok iyi iş çıkarmak zorunda olduklarını vurgulayan Laso, "Herkes ilk yarıda attığımız 57 sayıdan bahsedecektir ama esas iyi performansımız savunmadaydı. Oyunun temposunu bu şekilde belirlemiş olduk ki Beşiktaş'ın agresif oyun tarzı olan oyuncuları olduğunu göz önünde bulundurursak, bu açıdan iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör