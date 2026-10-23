Obradovic, Yunan basketbolundaki skandala temkinli yaklaştı!

Panathinaikos'un başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi'nde İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 85-79 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Deneyimli çalıştıcı, Yunan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalıyla ilgili çok fazla haber çıktığını belirterek, "Sadece burada, Yunanistan'da değil; tüm Avrupa'da böyle.

Hatta bazıları neler olup bittiğini ben öğrenmeden önce beni arıyor. Nasıl bir yorum yapabilirim ki? Çünkü gerçekten neler olup bittiğini bilmiyorum. Şu anda herhangi bir yorumda bulunmak için uygun bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve Avrupa Ligi hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör