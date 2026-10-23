Pota derbisinde zafer Anadolu Efes’in

EuroLeague'in 7. haftası Türk derbisine sahne oldu. Turnuvada ilk kez birbirleriyle rakip olan temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan dev kapışmada periyotlar 29-17, 28-19, 11-24 ve 21-20 sona erdi. Lacivert-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 4. yenilgisini yaşadı.
Bir sonraki hafta Pablo Laso'nun öğrencileri, deplasmanda H.Tel Aviv'le karşılaşacak. Dusan Alimpijevic'in ekibi ise Olympiakos'u konuk edecek.
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Mete Efendioğlu - Editör