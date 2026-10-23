Pota derbisinde zafer Anadolu Efes’in

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EuroLeague'in 7. haftası Türk derbisine sahne oldu. Turnuvada ilk kez birbirleriyle rakip olan temsilcilerimizdenTurkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan dev kapışmada periyotlar 29-17, 28-19, 11-24 ve 21-20 sona erdi.Bir sonraki hafta Pablo Laso'nun öğrencileri, deplasmanda H.Tel Aviv'le karşılaşacak. Dusan Alimpijevic'in ekibi ise Olympiakos'u konuk edecek.