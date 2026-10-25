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Giriş Tarihi: 25.10.2026 15:18

Anadolu Efes sahasında farklı kazandı!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Biotekno Körfez Basket'i 93-77 yenmeyi başardı.

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AA
Anadolu Efes sahasında farklı kazandı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i konuk etti.

Anadolu Efes, mücadeleyi 93-77 kazanarak, galibiyete ulaşan taraf oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Samet Biner

Anadolu Efes: Saric 12, Russell 4, Malcolm 16, Fernando 12, Mutaf 3, Yusta 14, Burak Can Yıldızlı 2, Payne 17, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 4, Karutasu

Biotekno Körfez Basket: Buie 12, Davis 18, Berk Can Akın, Cluff 7, Reese 11, Mert Akay 10, Mitchell 3, Altan Çamoğlu 5, Danusevicius 3, Barna 8

1. Periyot: 24-14

Devre: 49-32

3. Periyot: 67-62

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ANADOLU EFES
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Anadolu Efes sahasında farklı kazandı!
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