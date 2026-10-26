A Kadın Milli Takımı’nın 19 kişilik aday kadrosu açıklandı!

FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri'nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.
A Kadın Milli Takımı, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Karadağ ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.
Milliler 14 Kasım Cuma günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail ile, 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.
FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımı çalışmalarına 8 Kasım günü Başantrenör Frédéric Dusart yönetiminde başlayacak.
A Kadın Milli Takımı'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Meltem Yıldızhan, Beren Burke, Esra Ural, Sinem Ataş, Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu, Nehir Ulufer, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Sude Yılmaz, Sevgi Tonguç, Tuba Poyraz, Tilbe Şenyürek Arslan.