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Giriş Tarihi: 26.10.2026

Fenerbahçe, Karşıyaka'yı rahat devirdi

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Fenerbahçe, Karşıyaka’yı rahat devirdi
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ALİAĞA Petkim yenilgisi sonrası cuma günü THY Avrupa Ligi'nde Olympiacos'u deplasmanda 64-61 yenen Fenerbahçe Tarfin dün de dış sahada Karşıyaka'yı 97-72 mağlup etti. Sarılacivertliler rakibi karşısında maçın sonuna kadar üstün olan taraftı. 1. periyodu 25-16, devreyi de 49-36 önde kapattı. Son çeyreğe 74-50 önde girdi. Fenerbahçe'de Sargiunas 22, Karşıyaka'da ise İshmael El-Amin 22'şer sayı ile maçın en skorer isimleri oldu. Fenerbahçe Tarfin salı günü Avrupa'da Valencia'ya konuk olacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Fenerbahçe, Karşıyaka'yı rahat devirdi
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