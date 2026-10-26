Fenerbahçe, Karşıyaka’yı rahat devirdi

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ALİAĞA Petkim yenilgisi sonrası cuma günü THY Avrupa Ligi'nde Olympiacos'u deplasmanda 64-61 yenenSarılacivertliler rakibi karşısında maçın sonuna kadar üstün olan taraftı. 1. periyodu 25-16, devreyi de 49-36 önde kapattı. Son çeyreğe 74-50 önde girdi. Fenerbahçe'de Sargiunas 22, Karşıyaka'da ise İshmael El-Amin 22'şer sayı ile maçın en skorer isimleri oldu. Fenerbahçe Tarfin salı günü Avrupa'da Valencia'ya konuk olacak.