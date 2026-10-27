Anadolu Efes, EuroLeague’de Hapoel ile karşılaşacak

TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde başkent Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Hapoel ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 921. KARŞILAŞMASI

Anadolu Efes, Hapoel maçıyla Avrupa'da 921. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 920 karşılaşmada 509 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 673. maçını yapacak. Ligdeki 672 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

Hapoel ile Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, daha önce yapılan 2 maçı da kaybetti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör