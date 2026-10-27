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Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:28

Anadolu Efes, EuroLeague'de Hapoel ile karşılaşacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında yarın Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak.

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AA
Anadolu Efes, EuroLeague’de Hapoel ile karşılaşacak
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TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde başkent Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Hapoel ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 921. KARŞILAŞMASI

Anadolu Efes, Hapoel maçıyla Avrupa'da 921. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 920 karşılaşmada 509 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 673. maçını yapacak. Ligdeki 672 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

Hapoel ile Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, daha önce yapılan 2 maçı da kaybetti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Anadolu Efes, EuroLeague'de Hapoel ile karşılaşacak
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